Объявленный в розыск мэр Большого Камня Абушаев заявил, что находится в зоне спецоперации

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Объявленный в федеральный розыск по двум обвинениям мэр Большого Камня Рустям Абушаев сообщил, что находится в зоне спецоперации на Украине.

«Я нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных», — сказал он в видеообращении.

Абушаев не уточнил, где проходит службу, однако отметил, что в этом месте отсутствует связь и он передаёт новости через другие подразделения.

«Пока здесь не побываешь, не поймешь, что это такое до конца», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков вернулся из зоны спецоперации, куда отправился добровольцем в конце 2022 года.

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