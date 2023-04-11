Депутат гордумы Екатеринбурга Жуков вернулся из зоны спецоперации

Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков вернулся из зоны спецоперации, куда отправился добровольцем в конце 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Думы.

«Депутат Екатеринбургской городской думы вернулся с СВО. Тимофей Жуков сегодня принял участие в заседании. В зоне проведения спецоперации он находился с конца прошлого года», — приводит РИА Новости слова собеседницы агентства.

Ранее стало известно, что журналист из Санкт-Петербурга Денис Семёнов, ушедший в зону специальной военной операции в качестве добровольца, погиб при выполнении боевого задания.