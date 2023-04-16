Карасин не поддержал сорвавших украинский флаг возле штаб-квартиры МПА СНГ

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин не поддержал сорвавших флаг Украины с флагштока у штаб-квартиры Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«Поспорю с теми, кто гневно осуждает наличие флага Украины перед Таврическим дворцом в Петербурге, где он соседствует с другими флагами стран СНГ», — написал Карасин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что формально Украина не выходила из содружества, следовательно, её флаг был вывешен обоснованно.

Сенатор добавил, что спецоперация ведётся за Украину, а не против неё.

Ранее РБК сообщал, что в Санкт-Петербурге у дворца, где открылась очередная сессия ассамблеи, сорвали украинский флаг с флагштока.

4 апреля Тверской суд Москвы приговорил к полутора годам принудительных работ фотографа Григория Мумрикова, признанного виновным в пособничестве попытке провести акцию в День Победы с применением дымовых шашек в цветах флага Украины.