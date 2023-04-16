В МПА СНГ заявили, что использование флага Украины обусловлено участием страны в ассамблее

Короткая ссылка
Украина не выходила из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ и является её участником, использование украинского флага обусловлено юридическими требованиями, заявили в секретариате МПА СНГ.

«Использование Межпарламентской ассамблеей СНГ государственного флага Украины или его изображения наряду с государственными символами других членов МПА СНГ обусловлено юридическими требованиями, соответствует нормам международного протокола и мировой практике», — говорится в сообщении.

Уточняется, что местонахождение штаб-квартиры Межпарламентской ассамблеи СНГ на территории России не влияет на международные обязательства МПА и не отменяет их.

Ранее РБК сообщало, что в Санкт-Петербурге у дворца, где открылась очередная сессия ассамблеи, сорвали украинский флаг с флагштока.

4 апреля Тверской суд Москвы приговорил к полутора годам принудительных работ фотографа Григория Мумрикова, признанного виновным в пособничестве в попытке провести акцию в День Победы с применением дымовых шашек в цветах флага Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить