В МПА СНГ заявили, что использование флага Украины обусловлено участием страны в ассамблее

Украина не выходила из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ и является её участником, использование украинского флага обусловлено юридическими требованиями, заявили в секретариате МПА СНГ.

«Использование Межпарламентской ассамблеей СНГ государственного флага Украины или его изображения наряду с государственными символами других членов МПА СНГ обусловлено юридическими требованиями, соответствует нормам международного протокола и мировой практике», — говорится в сообщении.

Уточняется, что местонахождение штаб-квартиры Межпарламентской ассамблеи СНГ на территории России не влияет на международные обязательства МПА и не отменяет их.

Ранее РБК сообщало, что в Санкт-Петербурге у дворца, где открылась очередная сессия ассамблеи, сорвали украинский флаг с флагштока.

4 апреля Тверской суд Москвы приговорил к полутора годам принудительных работ фотографа Григория Мумрикова, признанного виновным в пособничестве в попытке провести акцию в День Победы с применением дымовых шашек в цветах флага Украины.