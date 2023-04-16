Турецкая тяжелоатлетка потеряла сознание на чемпионате Европы в Ереване

Турецкая спортсменка Баяв Пелинсу потеряла сознание во время чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Ереване.

Инцидент произошёл во время подхода к штанге 21-летней тяжелоатлетки, которая выступает в весовой категории до 49 кг. Пелинсу попыталась поднять снаряд, после чего потеряла сознание.

Отмечается, что медики, незамедлительно подбежавшие к спортсменке, оказали ей необходимую первую помощь.

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике проходит в Ереване с 15 по 23 апреля. Российские и белорусские спортсмены до соревнований допущены не были.

Ранее в Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) высказались об инциденте с флагом Азербайджана на чемпионате Европы в Ереване.