«Панцири» и С-400 заняли новые позиции в районах внезапной проверки боеготовности ТОФ
- РИА Новости
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«Для отражения воздушного нападения на территории округа на боевое дежурство по ПВО в новых позиционных районах заступили расчёты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе», — говорится в заявлении ведомства.
Предварительно боевые расчёты и подразделения ПВО совершили марши из пунктов дислокации в новые позиционные районы.
Личный состав также отработал отражение нападения ДРГ условного противника и обнаружение воздушных целей.
14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.
В Кремле отметили, что российский президент Владимир Путин не планирует инспектировать проверку боеготовности сил Тихоокеанского флота.