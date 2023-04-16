«Панцири» и С-400 заняли новые позиции в районах внезапной проверки боеготовности ТОФ

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Расчёты ЗРК С-400 и ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» заняли новые позиции в районах внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, сообщило Министерство обороны России.
«Панцири» и С-400 заняли новые позиции в районах внезапной проверки боеготовности ТОФ
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Для отражения воздушного нападения на территории округа на боевое дежурство по ПВО в новых позиционных районах заступили расчёты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе», — говорится в заявлении ведомства.

Предварительно боевые расчёты и подразделения ПВО совершили марши из пунктов дислокации в новые позиционные районы.

Личный состав также отработал отражение нападения ДРГ условного противника и обнаружение воздушных целей.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

В Кремле отметили, что российский президент Владимир Путин не планирует инспектировать проверку боеготовности сил Тихоокеанского флота.

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