Мостовой: «Торпедо» просто повезло, что «Спартак» забил им два мяча в первом тайме

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» — «Спартак».

«Безоговорочное преимущество «Спартака» на протяжении 75 минут. В первом тайме на «Торпедо» было неприятно смотреть: люди не знали, как бежать вперёд, и вообще ничего не могли. Им просто повезло, что «Спартак» два забил. Должны были забивать минимум три», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также отметил, что правильным было решение назначить только первый пенальти в игре. По его словам, второй 11-метровый был спорным, а третьего и вовсе не должно было быть.

«Спартак» в меньшинстве одержал победу над «Торпедо». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1. Игроки гостей Руслан Литвинов (68-я минута) и Кристоф Мартинс (89-я) получили красные карточки.

Красно-белые вернулись на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» — на 16-м (13 баллов).

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