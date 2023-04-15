Мостовой: «Торпедо» просто повезло, что «Спартак» забил им два мяча в первом тайме

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» — «Спартак».
Мостовой: «Торпедо» просто повезло, что «Спартак» забил им два мяча в первом тайме
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Безоговорочное преимущество «Спартака» на протяжении 75 минут. В первом тайме на «Торпедо» было неприятно смотреть: люди не знали, как бежать вперёд, и вообще ничего не могли. Им просто повезло, что «Спартак» два забил. Должны были забивать минимум три», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также отметил, что правильным было решение назначить только первый пенальти в игре. По его словам, второй 11-метровый был спорным, а третьего и вовсе не должно было быть. 

«Спартак» в меньшинстве одержал победу над «Торпедо». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1. Игроки гостей Руслан Литвинов (68-я минута) и Кристоф Мартинс (89-я) получили красные карточки.

Красно-белые вернулись на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» — на 16-м (13 баллов).

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние здоровья травмированных игроков команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить