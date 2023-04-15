В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Джикии, Промеса и Мозеса

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние здоровья травмированных игроков команды.
В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Джикии, Промеса и Мозеса
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Джикия в заявке. Он на скамейке запасных. Чувствует себя хорошо, восстанавливается. По поводу того, когда сыграет, это всё-таки решит тренерский штаб. То же самое с Промесом и Мозесом. Они продолжают восстановление», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Матч 23-го тура РПЛ «Торпедо» — «Спартак» состоится 15 апреля на стадионе «Лужники». Начало — в 19:00 мск.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Торпедо» — на 16-й позиции (13 очков).

Ранее Валерий Кечинов заявил, что матч с «Торпедо» будет тяжелейшим для «Спартака».

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