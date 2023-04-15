В Ингушетии задержали девять пособников напавшей на правоохранителей бандгруппы

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Сотрудники правоохранительных органов задержали девять пособников бандгруппы, которая напала на правоохранителей в Ингушетии.
В Ингушетии задержали девять пособников напавшей на правоохранителей бандгруппы
  • РИА Новости

«Установлены и задержаны девять жителей Ингушетии и Чеченской Республики, оказывавшие пособническую помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Проводятся работы по выявлению других пособников бандитов.

Ночью 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии в зоне проведения КТО началось боестолкновение. Группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов. МВД подтвердило гибель трёх сотрудников полиции.

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