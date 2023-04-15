Четверых нападавших на правоохранителей в Ингушетии ликвидировали
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе главы Ингушетии.
«В результате комплекса скоординированных действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, ещё двое задержаны и заключены под стражу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нападавшие объявили себя сторонниками ИГИЛ*.
Ночью 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии в зоне проведения КТО началось боестолкновение. Группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов. МВД подтвердило гибель трёх сотрудников полиции.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.