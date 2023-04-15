Старовойт: два посёлка в Курской области частично обесточены из-за обстрелов
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Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Он рассказал, что украинские военные дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области, пострадавших и разрушений нет.
«Из-за обстрелов частично обесточены посёлок Тёткино и соседнее село Попово-Лежачи», — написал он в Telegram.
Энергетики работают над устранением повреждений.
2 апреля семь жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района в Курской области получили ранения различной степени тяжести в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ.
Старовойт поручил выплатить по 500 тыс. рублей семерым пострадавшим при обстреле 2 апреля.