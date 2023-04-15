Старовойт: два посёлка в Курской области частично обесточены из-за обстрелов

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Посёлки Тёткино и Попово-Лежачи Курской области обесточены из-за обстрелов со стороны Украины.
Старовойт: два посёлка в Курской области частично обесточены из-за обстрелов
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Brook

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он рассказал, что украинские военные дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области, пострадавших и разрушений нет.

«Из-за обстрелов частично обесточены посёлок Тёткино и соседнее село Попово-Лежачи», — написал он в Telegram.

Энергетики работают над устранением повреждений.

2 апреля семь жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района в Курской области получили ранения различной степени тяжести в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ.

Старовойт поручил выплатить по 500 тыс. рублей семерым пострадавшим при обстреле 2 апреля.

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