В ЛНР приостановили действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи.

«Принял решение приостановить действие комендантского часа на территории ЛНР в ночь с 15 на 16 апреля в связи с празднованием Светлой Пасхи», — сообщил Пасечник в Telegram.

При этом он подчеркнул, что комендантский час будет приостановлен в тех районах, где это позволяет военная обстановка.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сократил длительность комендантского часа в регионе.

Также в Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи.