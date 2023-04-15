В ЛНР приостановили действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи.
В ЛНР приостановили действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Принял решение приостановить действие комендантского часа на территории ЛНР в ночь с 15 на 16 апреля в связи с празднованием Светлой Пасхи», — сообщил Пасечник в Telegram.

При этом он подчеркнул, что комендантский час будет приостановлен в тех районах, где это позволяет военная обстановка.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сократил длительность комендантского часа в регионе.

Также в Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи.

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