19FortyFive: российская торпеда «Шквал» создаёт угрозу для кораблей и подлодок ВМС США

Российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» создаёт угрозу для кораблей и подводных лодок ВМС США.

Об этом заявил аналитик Крис Осборн в статье для американского издания 19FortyFive.

«ВА-111 «Шквал» развивает скорость 230 миль в час... Это может увеличить риски, создаваемые для крупных надводных кораблей и подводных лодок ВМС США, стремящихся ускользнуть от обнаружения», — отметил Осборн.

По его словам, «Шквал» в четыре раза превышает скорость большинства других торпед.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту заявили, что в ходе противолодочных учений, которые проходят в настоящий момент в Японском море, корабль «Адмирал Пантелеев» провёл успешную атаку на подводную лодку условного противника.

Подводная лодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в акватории Чёрного моря.