Подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы на учениях в Чёрном море

Подводная лодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в акватории Чёрного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Алроса» Черноморского флота отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3», — приводит сообщение РИА Новости.

Учения проходят на морском полигоне в акватории Чёрного моря, экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целям.

Ранее фрегат «Адмирал Головко» прибыл на главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.