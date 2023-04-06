Подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы на учениях в Чёрном море
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Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.
«Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Алроса» Черноморского флота отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3», — приводит сообщение РИА Новости.
Учения проходят на морском полигоне в акватории Чёрного моря, экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целям.
Ранее фрегат «Адмирал Головко» прибыл на главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.