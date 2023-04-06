Подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы на учениях в Чёрном море

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Подводная лодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в акватории Чёрного моря.
Подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы на учениях в Чёрном море
  • © Wikimedia commons/Andrew Butko

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Алроса» Черноморского флота отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3», — приводит сообщение РИА Новости.

Учения проходят на морском полигоне в акватории Чёрного моря, экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целям.

Ранее фрегат «Адмирал Головко» прибыл на главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.

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