Рослесхоз заявил о локализации пожара в Алтайском крае

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В пресс-службе Рослесхоза заявили о локализации пожара в Алтайском крае.
Рослесхоз заявил о локализации пожара в Алтайском крае
  • © Правительство Алтайского края

Как рассказали РИА Новости в ведомстве, по предварительным данным, площадь пожара превышает 1 тыс. га.

«В настоящее время лесной пожар локализован, идёт активное тушение. На тушении работают 167 человек и 84 единицы техники», — отметили в Рослесхозе.

В ведомстве также отметили, что в настоящий момент угрозы населённым пунктам нет.

Также Рослесхоз уточнил, что возгорание перекинулось на территорию российского региона из Казахстана, так как из-за сильного порывистого ветра местные лесные пожарные не справились с возгоранием и «допустили переход» огня через границу.

Ранее глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в 10 км от села Бастан зафиксирован крупный лесной пожар.

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