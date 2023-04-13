Площадь лесного пожара в Алтайском крае на границе с Казахстаном превысила 20 га

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Площадь лесного пожара в Алтайском крае на границе с Казахстаном составила более 20 га, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Площадь лесного пожара в Алтайском крае на границе с Казахстаном превысила 20 га
  • РИА Новости

«Площадь — более 20 га. Прямой угрозы населённым пунктам нет, огонь в стороне от сёл. Точную площадь трудно назвать — в ходе облёта дыма много, возгорания очаговые, где-то потушено, где-то ещё нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в 10 км от села Бастан зафиксирован крупный лесной пожар.

По его словам, предположительно, огонь перекинулся на леса недалеко от села с территории приграничного региона Казахстана.

Томенко также уточнил, что ситуацию с возгоранием осложняет сильный порывистый ветер.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозировал высокие риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров на этой неделе на территории 14 регионов пяти федеральных округов России.

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