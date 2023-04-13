В Алтайском крае зафиксировали крупный лесной пожар в 10 км от села Бастан

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Глава Алтайского края Виктор Томенко в своём Telegram сообщил, что в 10 км от села Бастан зафиксирован крупный лесной пожар.
В Алтайском крае зафиксировали крупный лесной пожар в 10 км от села Бастан
  • РИА Новости

«В Михайловском районе — первый в этом сезоне серьёзный лесной пожар... Делаем всё возможное, чтобы не пострадало село Бастан, которое находится в 10 км», — написал он.

По его словам, предположительно, огонь перекинулся на леса недалеко от села с территории приграничного региона Казахстана.

Томенко также уточнил, что ситуацию с возгоранием осложняет сильный порывистый ветер.

«На месте работают сотрудники лесоохраны — 35 человек, мы задействовали всю необходимую пожарную технику. Кроме того, ещё 22 спасателя МЧС выехали в Бастан и соседние населённые пункты, чтобы защитить людей в случае приближения огня», — сказал он.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим введут в Башкирии с 17 апреля.

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