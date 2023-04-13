Суд в Нижегородской области снял арест с активов Volkswagen по иску ГАЗа
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«Отменить в полном объёме обеспечительные меры, принятые определением от 17 марта 2023 года Арбитражным судом Нижегородской области», — приводит ТАСС заявление.
Ранее появилась информация, что Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску автомобильного завода «ГАЗ».
Иск рассмотрели в рамках дела о взыскании 15,6 млрд рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке немецких автомобилей в Нижнем Новгороде.