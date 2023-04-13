Суд в Нижегородской области снял арест с активов Volkswagen по иску ГАЗа

Арбитражный суд Нижегородской области снял арест с активов компании Volkswagen, который ранее был введён на сумму 15,5 млрд рублей по иску Горьковского автозавода.

«Отменить в полном объёме обеспечительные меры, принятые определением от 17 марта 2023 года Арбитражным судом Нижегородской области», — приводит ТАСС заявление.

Ранее появилась информация, что Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску автомобильного завода «ГАЗ».

Иск рассмотрели в рамках дела о взыскании 15,6 млрд рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке немецких автомобилей в Нижнем Новгороде.