Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублей

Горьковский автозавод подал в Арбитражный суд Нижегородской области иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Уточняется, что автомобильный завод «ГАЗ» требует взыскать с Volkswagen Aktiengesellschaft 28,405 млрд рублей.

Ранее появилась информация, что Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску автомобильного завода «ГАЗ».

Иск рассмотрели в рамках дела о взыскании 15,6 млрд рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке немецких автомобилей в Нижнем Новгороде.