Горьковский автозавод подал иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублей
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.
Уточняется, что автомобильный завод «ГАЗ» требует взыскать с Volkswagen Aktiengesellschaft 28,405 млрд рублей.
Ранее появилась информация, что Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску автомобильного завода «ГАЗ».
Иск рассмотрели в рамках дела о взыскании 15,6 млрд рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке немецких автомобилей в Нижнем Новгороде.