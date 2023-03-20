Суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России
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Об этом информирует РИА Новости.
Иск рассмотрели в рамках дела о взыскании 15,6 млрд рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке немецких автомобилей в Нижнем Новгороде.
«Арбитражный суд Нижегородской области определил: заявление общества с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ» о принятии обеспечительных мер удовлетворить», — говорится в сообщении суда.
Суд постановил наложить арест на имущество, контролируемое компанией Volkswagen aktiengesellschaft, а также на несколько объектов недвижимого имущества ООО «Фольксваген Груп Рус».
Ранее суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства, поддержав передачу её активов под внешнее управление.