РБК: автодилер «Авилон» купит калужский завод Volkswagen
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«По словам одного из них, «Авилон» станет покупателем актива, финальное согласование сделки планируется 3 марта», — пишет издание.
РБК напоминает, что завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а позднее он заработал по полному циклу. Мощность завода составляет 225 тыс. автомобилей в год.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об утверждении долгосрочной стратегии развития отечественного автопрома до 2035 года.
23 ноября на автомобильном заводе «Москвич» рассказали о планах произвести 120 тыс. автомобилей в 2025 году, 25 тыс. из которых будут электромобили.