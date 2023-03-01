РБК: автодилер «Авилон» купит калужский завод Volkswagen

Один из крупнейших дилерских холдингов в России «Авилон» является основным претендентом на покупку завода Volkswagen в Калуге, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом переговоров.

«По словам одного из них, «Авилон» станет покупателем актива, финальное согласование сделки планируется 3 марта», — пишет издание.

РБК напоминает, что завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а позднее он заработал по полному циклу. Мощность завода составляет 225 тыс. автомобилей в год.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об утверждении долгосрочной стратегии развития отечественного автопрома до 2035 года.

23 ноября на автомобильном заводе «Москвич» рассказали о планах произвести 120 тыс. автомобилей в 2025 году, 25 тыс. из которых будут электромобили.