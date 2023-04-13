Сенатор Рукавишникова: запрет продажи вейпов подросткам поможет сохранить их здоровье

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова прокомментировала закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним.
Сенатор Рукавишникова: запрет продажи вейпов подросткам поможет сохранить их здоровье
  • РИА Новости

«В январе мы с коллегами Андреем Яцкиным, Андреем Клишасом, Павлом Крашенинниковым, Дмитрием Савельевым внесли поправки в КоАП России, которые устанавливают ответственность за безрецептурную продажу лекарств, подлежащих предметно-количественному учёту», — напомнила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, теперь депутаты добавили поправки об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака и никотиносодержащей продукции, а также за её продажу несовершеннолетним.

Как отметила Рукавишникова, цель одна — сохранить здоровье детей и подростков.

«Этот закон поступит в Совет Федерации на одобрение в ближайшее время», — заключила сенатор.

Ранее в Госдуме приняли закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним.

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