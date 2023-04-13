Кабмин принял предложение Минцифры о ежегодном проведении чемпионата по битве роботов

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Правительство России приняло предложение Минцифры о ежегодном проведении на территории России международного чемпионата по битве роботов начиная с 2023 года.
Кабмин принял предложение Минцифры о ежегодном проведении чемпионата по битве роботов
  • РИА Новости

Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

В документе говорится, что Минцифры будет заниматься координацией подготовки и проведения чемпионата.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить основы программирования, управления и эксплуатации дронов в школьный курс информатики.

Эксперт по искусственному интеллекту, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит» Роман Душкин в беседе с RT поддержал эту идею.

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