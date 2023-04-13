Кабмин принял предложение Минцифры о ежегодном проведении чемпионата по битве роботов
- РИА Новости
Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.
В документе говорится, что Минцифры будет заниматься координацией подготовки и проведения чемпионата.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить основы программирования, управления и эксплуатации дронов в школьный курс информатики.
Эксперт по искусственному интеллекту, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит» Роман Душкин в беседе с RT поддержал эту идею.