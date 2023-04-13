Кардиолог Швецова назвала вредные привычки причиной развития проблем с сердцем в более молодом возрасте

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Врач-кардиолог Областного кардиологического диспансера Жанна Швецова (Ульяновская область) подтвердила, что проблемы с сердечно-сосудистой системой стали чаще встречаться у более молодых людей.
Кардиолог Швецова назвала вредные привычки причиной развития проблем с сердцем в более молодом возрасте
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«Действительно, сейчас пациенты с повышенным давлением в 25—30 лет уже не редкость, а инфаркт миокарда в 40 лет давно уже перестал кого-либо удивлять», — цитирует эксперта mosaica.ru.

По словам врача, к этому приводит переизбыток животных жиров в рационе, вредные привычки, малоподвижный образ жизни.

Как отметила Швецова, ещё одним фактором можно назвать стресс.

«В настоящее время для выявления заболеваний на раннем этапе существует диспансеризация, которую можно пройти в своей поликлинике. Благодаря своевременному обследованию, на ранних стадиях выявляется достаточно много факторов риска и заболеваний», — добавила она.

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