Депутат Хамзаев: вакханалии с вейпами вокруг нас не будет

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT прокомментировал новый закон, принятый Госдумой, о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции.
Депутат Хамзаев: вакханалии с вейпами вокруг нас не будет
  • РИА Новости

По его словам, закон привнёс качественные изменения, суть которых заключается в ужесточении административной ответственности за продажу никотинсодержащей продукции.

«Например, за продажу юрлицом штраф будет до 400 тыс. рублей, а это очень существенно. Для сотрудника, который занимался этим вредным и опасным для ребёнка действием, до 150 тыс. рублей. Тоже существенно», — отметил парламентарий.

Депутат отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.

«Ещё мы приравняем продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, как это сделано с алкоголем. Если юрлицо или сотрудник будет выявлен дважды на продаже несовершеннолетним, будет уголовная ответственность. Той вакханалии, которая сейчас происходит с вейпами вокруг нас, не будет. Мы в первую очередь хотим защитить ребёнка, а дальше уже акцизы, увеличение цены, качество проверки и так далее», — поделился Хамзаев.

Ранее в Госдуме приняли закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним.

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