В РТУ МИРЭА назвали риск роста киберпреступности главной опасностью развития нейросетей

Специалисты Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА заявили, что риск увеличения числа киберпреступлений можно назвать одной из самых серьёзных опасностей развития нейросетей. RT, ознакомившись с результатами соответствующего исследования, узнал, с какими ещё угрозами могут столкнуться россияне, учитывая текущий процесс совершенствования этой технологии.

«На первое место в рейтинге опасностей участники исследования поставили возможный рост киберпреступности. Без введения дополнительных мер контроля за развитием искусственного интеллекта нейросети уже в ближайшие несколько лет смогут гораздо эффективнее, чем люди, ломать защиту компьютерных программ, в том числе в критически важных для экономики сферах», — отметили специалисты.

Далее в антирейтинге эксперты выделили угрозу сохранности персональных данных пользователей и риск сокращения количества вакансий в широком спектре специальностей.

«Речь идёт, в частности, о финансовом и бухгалтерском учёте, сотрудниках технической поддержки и кол-центров, маркетинговых аналитиках, журналистах и копирайтерах, графических дизайнерах и так далее», — объяснили аналитики.

В целом авторы исследования сошлись во мнении, что любая опасность, исходящая от нейросетей, касается не самой технологии, а того, что закладывает в неё конкретный человек со своими убеждениями, знаниями, морально-этическими ориентирами, политическими и религиозными установками и так далее.

«Сегодня перед государством и обществом стоит масштабная задача принятия превентивных мер, которые могли бы защитить стратегически важные отрасли и критическую инфраструктуру... Безусловно, необходимы повышение цифровой грамотности россиян, подготовка высококвалифицированных специалистов, а также системный подход к правовому регулированию деятельности нейросетей и оценке возможных рисков», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Как уточняется в предоставленных RT материалах, исследование состояло из двух этапов. В первом приняли участие более 500 студентов РТУ МИРЭА. Каждому из них предложили ознакомиться с десятью фотографиями и десятью текстами и выделить среди них сгенерированные нейросетью. В результате только 45% опрошенных смогли распознать фейковый фотоматериал, лишь 30% — текст, созданный искусственным интеллектом.

Второй этап исследования включал опрос экспертов в области ИИ. В нём приняли участие 170 специалистов, которым предложили назвать главные опасности для общества вследствие развития нейросетей.

Ранее опрос сервиса Superjob показал, что больше всего в развитии искусственного интеллекта россиян пугает перспектива потери работы.