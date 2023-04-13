Роспотребнадзор частично преодолел санкционное влияние
- РИА Новости
Как она отметила, институты ведомства подготовили собственную ферментную базу.
«Часть санкций мы преодолели — коллеги сделали в наших институтах собственные ферменты, свою ферментную базу. Но это опять, знаете, как это уже было не один раз, стимул к развитию, стимул — то, что раньше лежало просто под рукой, сегодня надо было сделать самим», — цитирует её ТАСС.
Она также добавила, что это только начало и в ведомстве активно работают, чтобы достичь в своей сфере технологической независимости.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что России необходимо постепенно преодолевать зависимость от зарубежных разработок и наладить выпуск отечественной критически значимой продукции.