Премьер-министр Мишустин заявил о задаче добиться технологической независимости России

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что России необходимо постепенно преодолевать зависимость от зарубежных разработок и наладить выпуск отечественной критически значимой продукции.

Соответствующее заявление он сделал в ходе стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета». Его цитирует ТАСС.

По словам премьер-министра, с целью сохранения устойчивости важнейших отраслей России за короткий период времени нужно добиться высокой степени независимости в создании технологий, разработок и инженерных решений.

Кроме того, он отметил необходимость выпуска в России практически всей продукции, которая является критически значимой.

При этом Мишустин уточнил, что эту работу нужно вести на основе российских ресурсов и компетенций.

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что санкции Запада продлятся долго, поэтому необходимо вырабатывать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.