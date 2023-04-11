Премьер-министр Мишустин заявил о задаче добиться технологической независимости России

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Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что России необходимо постепенно преодолевать зависимость от зарубежных разработок и наладить выпуск отечественной критически значимой продукции.
Премьер-министр Мишустин заявил о задаче добиться технологической независимости России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующее заявление он сделал в ходе стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета». Его цитирует ТАСС.

По словам премьер-министра, с целью сохранения устойчивости важнейших отраслей России за короткий период времени нужно добиться высокой степени независимости в создании технологий, разработок и инженерных решений.

Кроме того, он отметил необходимость выпуска в России практически всей продукции, которая является критически значимой.

При этом Мишустин уточнил, что эту работу нужно вести на основе российских ресурсов и компетенций.

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что санкции Запада продлятся долго, поэтому необходимо вырабатывать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.

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