Москвичи назвали превышающую 200 тысяч рублей зарплату отвечающей их ожиданиям

Согласно недавнему исследованию, проведённому сервисом «Работа.ру», жители Москвы в зависимости от сферы деятельности в среднем хотели бы зарабатывать более 200 тыс. рублей в месяц.

Об этом сообщает «Москва 24».

Так, в этом отношении лидируют работники ИТ с желаемой зарплатой 324 тыс. рублей в месяц. За ними следуют профессионалы сферы красоты с желаемой зарплатой 285 тыс. рублей.

Медики на третьем месте — 243 тыс. рублей. Работники банковской сферы хотели бы получать 237 тыс., специалисты в области недвижимости — 236 тыс., строители и маркетологи — по 219 и 218 тыс. соответственно.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.