Аллерголог Логина напомнила о неприятных последствиях невылеченного поллиноза

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Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что реакция на пыльцу берёзы — самый распространённый вид аллергии в средней полосе, в частности в Москве и Подмосковье. В целом этим заболеванием страдают до 20% россиян. Если с возникшей проблемой не бороться, она может привести в том числе к отёку горла.
Аллерголог Логина напомнила о неприятных последствиях невылеченного поллиноза
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Поллиноз, аллергия на пыльцу растений, в средней полосе России обычно начинается в апреле, когда зацветает орешник, а затем берёза, и длится этот период до конца мая, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

Если поллиноз не лечить, к нему может присоединиться перекрёстная аллергия на пищевые продукты — на свежие яблоки, груши, сливы, персики, авокадо, то есть на любой фрукт, в котором есть косточка, а также на орехи, объяснила врач.

При этом перекрёстная пищевая аллергия сохраняется круглый год и может приводить и к более серьёзным последствиям в виде отёка горла, трахеи и даже анафилактического шока, предупредила Логина.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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