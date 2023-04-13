ФСБ опубликовала документы о зверствах гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны

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ФСБ России опубликовала архивные документы, рассказывающие о зверствах, совершённых гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны в отношении советских заключенных немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-205» под Сталинградом.

Документы опубликованы на сайте спецслужбы.

Они размещены в преддверии отмечаемого 19 апреля 80-летия со дня создания органов советской военной контрразведки «Смерш» и выхода указа президиума Верховного совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

Так, согласно указу, лица, уличённые в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью.

Участие в расследовании таких преступлений стало одной из задач «Смерша».

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о запуске специального мультимедийного раздела «Звериное лицо фашизма», приуроченного к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

В нём опубликованы архивные материалы из фондов ЦАМО России — задокументированные свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях Советского Союза и стран Европы.

Уточняется, что опубликованы показания бывших узников, официальные заявления, донесения, сводки, газетные статьи и фотографии.

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