Минобороны России запускает историко-познавательный раздел «Звериное лицо фашизма»

В российском Министерстве обороны сообщили о запуске специального мультимедийного раздела «Звериное лицо фашизма», приуроченного к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

«В нём (разделе. — RT) опубликованы архивные материалы из фондов ЦАМО России — задокументированные свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях Советского Союза и стран Европы (русских, украинцев, белорусов, евреев, поляков, чехов, сербов, французов, итальянцев и представителей других национальностей)», — сообщает ведомство.

Уточняется, что опубликованы показания бывших узников, официальные заявления, донесения, сводки, газетные статьи и фотографии.

В июле стало известно о проведении презентации просветительского проекта «Немецкая оккупация. 1941—1944» фондом памяти Александра Печерского в Брянском государственном краеведческом музее.

В конце ноября стало известно о передаче управлением ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекреченных архивных материалов в Музей обороны Севастополя и городской архив.

Документы связаны с судебным процессом над генерал-полковником Эрвином Йенеке и преступлениями, которые солдаты 17-й полевой армии вермахта под его руководством совершали в Крыму в годы Великой Отечественной войны.