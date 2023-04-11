Минобороны России запускает историко-познавательный раздел «Звериное лицо фашизма»
«В нём (разделе. — RT) опубликованы архивные материалы из фондов ЦАМО России — задокументированные свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях Советского Союза и стран Европы (русских, украинцев, белорусов, евреев, поляков, чехов, сербов, французов, итальянцев и представителей других национальностей)», — сообщает ведомство.
Уточняется, что опубликованы показания бывших узников, официальные заявления, донесения, сводки, газетные статьи и фотографии.
В июле стало известно о проведении презентации просветительского проекта «Немецкая оккупация. 1941—1944» фондом памяти Александра Печерского в Брянском государственном краеведческом музее.
В конце ноября стало известно о передаче управлением ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекреченных архивных материалов в Музей обороны Севастополя и городской архив.
Документы связаны с судебным процессом над генерал-полковником Эрвином Йенеке и преступлениями, которые солдаты 17-й полевой армии вермахта под его руководством совершали в Крыму в годы Великой Отечественной войны.