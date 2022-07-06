В Брянске представят просветительский проект «Немецкая оккупация. 1941—1944»

6 июля Фонд памяти Александра Печерского в Брянском государственном краеведческом музее проведёт презентацию своего просветительского проекта «Немецкая оккупация. 1941—1944».

В рамках проекта будут организованы показы видеоматериалов, посвящённых разным объектам России, которые были оккупированы гитлеровской Германией в годы Великой Отечественной войны. Всего подготовлено 25 роликов. При их создании использовались данные из рассекреченных архивов, а также материалы, обнаруженные в результате поисковых работ на оккупированной территории. В представленные видео вошли графические работы Меера Аксельрода, в годы войны неоднократно изображавшего ужасы оккупации.

«К сожалению, трагическая тема оккупации до последнего времени не получала должного освещения в общественном пространстве — ни в советское, ни в постсоветское время — и является почти неизвестной за границей. Между тем, по некоторым оценкам, на территории нашей страны в годы оккупации погибло едва ли не больше людей, нежели во всех известных концлагерях СС и операции «Рейнхард» (Освенцим, Дахау, Бухенвальд, Треблинка и др.), вместе взятых», — отмечают в Фонде памяти Александра Печерского.

Организаторы проекта уверены, что его тема актуальна и в наши дни, поскольку «сегодня как роль Красной армии в победе над фашизмом, так и неисчислимые потери и бедствия, которые понесли народы Советского Союза, в особенности РСФСР, игнорируются либо замалчиваются в мировом информационном пространстве».

После презентации в Брянске ролики представят и в других городах, а позднее их можно будет увидеть на сайте «Без срока давности».