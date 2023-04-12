Гериатр Ткачёва посоветовала не заниматься самолечением при высоком пульсе

Главный внештатный специалист, гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва заявила, что пожилым людям при высоком пульсе не стоит заниматься самолечением и пить тонизирующие напитки.

«Если пожилого человека беспокоит тахикардия, то пить при этом какие-то крепкие напитки, например чай или кофе, не стоит. Потому что они ещё больше усилят сердцебиение», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, какие-либо медикаментозные вмешательства нужно осуществлять только после визита к кардиологу, так как причин недомогания может быть очень много.

«Если тахикардия возникает в покое, без какой-либо нагрузки, надо разбираться. Потому что варианты могут быть самые разные: от относительно безобидной синусовой тахикардии, до, например, фибрилляции предсердий», — добавила Ткачёва.

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