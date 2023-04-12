Суд признал осуждённого экс-главу Коми Гайзера банкротом

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Арбитражный суд Коми удовлетворил заявление о банкротстве осуждённого за коррупцию бывшего главу региона Вячеслава Гайзера.
Суд признал осуждённого экс-главу Коми Гайзера банкротом
  • РИА Новости

Как пишет Интерфакс со ссылкой на материалы суда, АО «Коми холдинговая компания» заявило о банкротстве Гайзера из-за его долга в размере 64 млн рублей.

В отношении Гайзера введена процедура реализации имущества.

В июне 2019 года Замоскворецкий суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, признав его виновным в создании организованного преступного сообщества и в коррупции.

Как сообщалось, Гайзер работает в колонии в тепличном хозяйстве.

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