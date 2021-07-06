Экс-глава Коми Гайзер работает в колонии в тепличном хозяйстве

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, приговорённый к 11 годам колонии строгого режима, рассказал, что работает в колонии в тепличном хозяйстве, так как любит труд на земле. Об этом он написал корреспонденту RT Константину Придыбайло в ответ на его письмо.

«Работаю в тепличном хозяйстве, так как всю жизнь любил и люблю труд на земле. И на даче у себя всегда копался сам со всеми работами и земельными, и строительными. Свободного времени у меня немного сейчас. Всё-таки сезон в разгаре», — рассказал Гайзер.

По его словам, он занимается также изучением английского языка, который начал учить в СИЗО, читает и ходит регулярно заниматься в спортзал.

«Стараюсь держать форму спортивную, достаточно сказать, что в прошлом году единственным в своей возрастной категории в лагере сдал нормы ГТО на «серебро», и то, потому что здесь невозможно сдать плавание и стрельбу. Самочувствие у меня вполне терпимое, хотя хронических болезней, конечно, хватает, но пока со всем справляюсь», — сообщил Гайзер.

Также он рассказал, что переболел коронавирусом в конце ноября «во время этапа в Сыктывкар».

Гайзер добавил, что жалеет о том, что не всё успел сделать из того, что было запланировано в Республике Коми.

«А мечтаю об одном — быстрее вернуться к семье, я ведь уже дедом стал, восемь месяцев назад», — написал он.

В июне 2019 года Замоскворецкий суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, признав его виновным в создании организованного преступного сообщества и в коррупции.