Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачёву на предмет финансирования ВСУ
«Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачёву на предмет оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины», — приводит ТАСС текст обращения на имя генпрокурора России Игоря Краснова.
В документе отмечается, что певица критикует проведение российской спецоперации на Украине из Израиля и поддерживает покинувших Россию деятелей культуры, которые придерживаются той же позиции и оказывают финансовую помощь украинским войскам.
В октябре общественное движение «Ветераны России» попросило проверить высказывания певицы Аллы Пугачёвой на предмет дискредитации Вооружённых сил России и оскорбления в сети неопределённого круга лиц.
18 сентября Пугачёва попросила Минюст России признать её иностранным агентом вслед за мужем Максимом Галкиным*.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.