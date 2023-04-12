Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачёву на предмет финансирования ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певицу Аллу Пугачёву на предмет финансирования ВСУ.

«Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачёву на предмет оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины», — приводит ТАСС текст обращения на имя генпрокурора России Игоря Краснова.

В документе отмечается, что певица критикует проведение российской спецоперации на Украине из Израиля и поддерживает покинувших Россию деятелей культуры, которые придерживаются той же позиции и оказывают финансовую помощь украинским войскам.

В октябре общественное движение «Ветераны России» попросило проверить высказывания певицы Аллы Пугачёвой на предмет дискредитации Вооружённых сил России и оскорбления в сети неопределённого круга лиц.

18 сентября Пугачёва попросила Минюст России признать её иностранным агентом вслед за мужем Максимом Галкиным*.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.