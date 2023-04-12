Песков заявил, что половина зерновой сделки всё ещё не работает

В ООН прилагают усилия по реализации зерновой сделки, но не всё получается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что зерновую сделку продлили на 60 дней, а не полностью.

«Исключительно в связи с тем, что ровно половина этой сделки так называемой не работала и не работает до сих пор... ООН прикладывает определённые усилия, но у них не всё получается... Никакая сделка не может стоять на одной ноге», — сказал Песков.

7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».

Он рассказал, что препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50%.