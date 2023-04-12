Госдума осудила репрессии киевского режима против канонической УПЦ

На пленарном заседании в среду, 12 апреля, депутаты Госдумы единогласно поддержали заявление с осуждением репрессий киевского режима против канонической Украинской православной церкви.

«Захватившие власть в Киеве политики поддерживают криминальную активность раскольнических структур, ряда чиновников и неонацистских организаций по захвату православных церквей и церковного имущества, принудительной ликвидации общин, совершению погромов православных храмов и нападений на священнослужителей и прихожан», — отмечается в документе.

В Госдуме заявили, что силовое давление на каноническую православную веру на Украине «обрело поистине вопиющий характер в период президентства Владимира Зеленского».

Ранее сообщалось, что комиссия Министерства культуры Украины вновь прибыла в Киево-Печерскую лавру для проведения описи имущества.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко также отметил, что будущее Киево-Печерской лавры будет определено после выселения из неё монахов Украинской православной церкви (УПЦ).

10 апреля Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви в области.

Также каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.