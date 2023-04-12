Госдума осудила репрессии киевского режима против канонической УПЦ

Короткая ссылка
На пленарном заседании в среду, 12 апреля, депутаты Госдумы единогласно поддержали заявление с осуждением репрессий киевского режима против канонической Украинской православной церкви.
Госдума осудила репрессии киевского режима против канонической УПЦ
  • РИА Новости

«Захватившие власть в Киеве политики поддерживают криминальную активность раскольнических структур, ряда чиновников и неонацистских организаций по захвату православных церквей и церковного имущества, принудительной ликвидации общин, совершению погромов православных храмов и нападений на священнослужителей и прихожан», — отмечается в документе

В Госдуме заявили, что силовое давление на каноническую православную веру на Украине «обрело поистине вопиющий характер в период президентства Владимира Зеленского».

Ранее сообщалось, что комиссия Министерства культуры Украины вновь прибыла в Киево-Печерскую лавру для проведения описи имущества.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко также отметил, что будущее Киево-Печерской лавры будет определено после выселения из неё монахов Украинской православной церкви (УПЦ).

10 апреля Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви в области.

Также каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить