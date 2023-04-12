Решение об отмене парада на 9 Мая в Севастополе ещё не приняли

В Севастополе ещё не приняли решение об отмене военного парада на 9 Мая, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Решение об отмене военного парада на 9 Мая в Севастополе в данный момент не принято. Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении парада в Севастополе — прерогатива военного ведомства», — заявил он.

Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что решение об отмене праздничной демонстрации 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и парада 9 мая касается только Республики Крым.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности.