Пронин допустил возможность экспорта автомобиля «Москвич»
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Об этом он рассказал РИА Новости, уточнив при этом, что в настоящий момент завод нацелен на насыщение российского рынка.
«На первом этапе мы сконцентрируем свою активность пока только в России. Наше присутствие на других рынках рассмотрим позже», — заявил Пронин, отвечая на вопрос о возможности экспорта.
Ранее он заявил о высоком спросе на автомобили «Москвич». По его словам, он оказался выше ожидаемого.