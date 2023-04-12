Пронин допустил возможность экспорта автомобиля «Москвич»

Директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил о возможности в будущем экспорта автомобиля «Москвич».

Об этом он рассказал РИА Новости, уточнив при этом, что в настоящий момент завод нацелен на насыщение российского рынка.

«На первом этапе мы сконцентрируем свою активность пока только в России. Наше присутствие на других рынках рассмотрим позже», — заявил Пронин, отвечая на вопрос о возможности экспорта.

Ранее он заявил о высоком спросе на автомобили «Москвич». По его словам, он оказался выше ожидаемого.