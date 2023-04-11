Путин заявил, что безработица в России находится на исторически минимальном уровне
«Один из ключевых вопросов сегодня — это преодоление дефицита кадров», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Путин добавил, что предприятия сохранили коллективы и не допустили массовых сокращений.
«С учётом исторически минимальной безработицы — в целом по стране в 3,5%», — отметил президент.
Он подчеркнул, что по многим направлениям «не хватает рабочих рук».
Ранее Путин заявил, что годовая инфляция в России к концу апреля опустится до отметки ниже 3%.