Путин заявил, что безработица в России находится на исторически минимальном уровне

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Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране находится на исторически минимальном уровне.

«Один из ключевых вопросов сегодня — это преодоление дефицита кадров», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Путин добавил, что предприятия сохранили коллективы и не допустили массовых сокращений.

«С учётом исторически минимальной безработицы — в целом по стране в 3,5%», — отметил президент.

Он подчеркнул, что по многим направлениям «не хватает рабочих рук».

Ранее Путин заявил, что годовая инфляция в России к концу апреля опустится до отметки ниже 3%.

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