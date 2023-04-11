Путин заявил, что годовая инфляция в России к концу апреля опустится ниже 3%

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Российский президент Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России к концу апреля опустится до отметки ниже 3%.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он отметил, что о ситуации с инфляцией ему недавно сообщила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«По состоянию на 3 апреля инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении», — заявил президент.

По его словам, к концу месяца, как ожидается, инфляция составит «менее 3%».

Также президент отметил, что по итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении.

RT вёл прямую трансляцию совещания.

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