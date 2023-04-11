В Подмосковье разработали комплекс средств для мытья и дезинфекции медоборудования

Подмосковная компания разработала комплекс средств для мытья и дезинфекции медицинского оборудования, заявили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С начала 2023 года заказчики «Интерсэн-плюс» получили около 15 т продукции.

Как отметила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева, эти средства могут заместить зарубежные аналоги.

«Перед нами стоит задача обеспечить стабильность системы здравоохранения, сохранить непрерывность поставок необходимой продукции в клиники, снизить зависимость от импорта и быстро реагировать на изменения спроса. В целом это позволяет улучшить качество и повысить доступность медицинского обслуживания для населения», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» генерального директора Дмитрия Куршина.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят более 100 импортозамещающих предприятий.