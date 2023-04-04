В Подмосковье запустят более 100 импортозамещающих предприятий
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Как отметил Воробьёв, в регионе созданы меры поддержки для развития заводов.
«В Московской области активно идёт программа импортозамещения. Мы в прошлом году 20 предприятий открыли, чуть больше, а в этом наш план — 50 и 54 — в 2024 году», — сказал губернатор на заседании президиума Госсовета.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвестируют в строительство завода по производству противоопухолевых лекарств.