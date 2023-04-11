Роскачество признало исследованную пшеничную муку безопасной

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Специалисты Роскачества проверили образцы пшеничной муки, представленные на отечественном рынке, и признали их безопасными.
Роскачество признало исследованную пшеничную муку безопасной
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на сайт организации.

«Вся мука оказалась «чистой»: через 36 часов после проведения пробной лабораторной выпечки картофельная болезнь не была выявлена», — заявили эксперты.

Например, в ходе лабораторных испытаний выяснилось, что в образцах нет броматов, которые улучшают хлебопекарные свойства.

Вместе с тем в 40% исследованных образцов выявлены следы пестицидов, передаёт газета «Взгляд».

Ранее сообщалось, что Роскачество нашло расхождения между фактическим составом мармелада и заявленным.

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