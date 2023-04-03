Роскачество нашло расхождения между фактическим составом мармелада и заявленным
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Об этом сообщает газета «Известия».
Специалисты зафиксировали отсутствие заявленных витаминов в образцах Hippo Bondi & Friends, MixBar, Babyfox и Mamba.
В образцах Piratmarmelad и «ВкусВилл» найдены синтетические красители, не представленные в составе.
В образцах 13 брендов (AMOS 4D, Piratmarmelad, HARIBO, «Бон Пари», Mamba, Chi-Wa-Wa, «Тяну-ка», «Фру-Фру», Ju-Ju-Juv, Spar kids, Kent, «Русский кондитеръ» и «Фабрика счастья») выявлены расхождения по содержанию углеводов.
Проверку по критериям Роскачества прошли восемь образцов, в том числе «Ухты-шки!», Crazy Party, Fruit-tella, «ЛЕНТА Kids», KrutFrut, «Марми», Mayama и «Лёвушка».
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.