Роскачество нашло расхождения между фактическим составом мармелада и заявленным

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Эксперты Роскачества исследовали 30 образцов жевательного мармелада и обнаружили многочисленные противоречия с заявленным составом ингредиентов. Изучено 19 товаров отечественного производства и 11 зарубежных.
Роскачество нашло расхождения между фактическим составом мармелада и заявленным
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Об этом сообщает газета «Известия».

Специалисты зафиксировали отсутствие заявленных витаминов в образцах Hippo Bondi & Friends, MixBar, Babyfox и Mamba.

В образцах Piratmarmelad и «ВкусВилл» найдены синтетические красители, не представленные в составе.

В образцах 13 брендов (AMOS 4D, Piratmarmelad, HARIBO, «Бон Пари», Mamba, Chi-Wa-Wa, «Тяну-ка», «Фру-Фру», Ju-Ju-Juv, Spar kids, Kent, «Русский кондитеръ» и «Фабрика счастья») выявлены расхождения по содержанию углеводов.

Проверку по критериям Роскачества прошли восемь образцов, в том числе «Ухты-шки!», Crazy Party, Fruit-tella, «ЛЕНТА Kids», KrutFrut, «Марми», Mayama и «Лёвушка».

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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