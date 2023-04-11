Большая часть делегации из России не получила визы для участия в сессии спецкомитета ООН

Большая часть представителей российской делегации, включая сотрудников Минюста, не получили визы для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Представители генеральной прокуратуры, Следственного комитета, министерства внутренних дел, министерства юстиции не получили австрийских виз для участия в нашей сессии», — заявил замглавы делегации России в Вене Эрнест Чернухин.

По его словам, в Москве подобное поведение со стороны Австрии расценивают как акт политического давления и создания препятствий для проведения открытых переговоров по международному важному договору.

Чернухин подчеркнул, что таким образом Австрия нарушает свои обязательства как одна из стран, где расположена штаб-квартира ООН.

Глава правовой референтуры российского постпредства при ООН Сергей Леонидченко ранее сообщил, что Соединённые Штаты отказались выдавать визу заместителю министра труда России Алексею Вовченко.

Он планировал участвовать в работе 61-й сессии Комиссии социального развития всемирной организации.

Леонидченко также рассказал, что в декабре США ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов ООН.