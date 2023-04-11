Поправки: повестка будет считаться вручённой через семь дней после размещения в реестре
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Как пишет РИА Новости, это следует из таблицы поправок.
Текст другой поправки гласит, что зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.