Поправки: повестка будет считаться вручённой через семь дней после размещения в реестре

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Повестку предлагается считать вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается вручённой другими способами.
Поправки: повестка будет считаться вручённой через семь дней после размещения в реестре
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Stevanovic

Как пишет РИА Новости, это следует из таблицы поправок.

Текст другой поправки гласит, что зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.

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