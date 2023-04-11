В подмосковные больницы поставили цифровое оборудование для диагностики рака кожи

Короткая ссылка
В больницы Московской области поставили современное оборудование для диагностики новообразований кожных покровов, в том числе и злокачественных.
В подмосковные больницы поставили цифровое оборудование для диагностики рака кожи
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarGeorgiev

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Так, новый цифровой дерматоскоп позволяет создать «Паспорт кожи человека» и отслеживать динамику изменений новообразований: размер, цвет, форму.

Уточняется, что подобное оборудование поставили в Солнечногорскую, Раменскую и Щёлковскую больницы.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить