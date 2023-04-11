В подмосковные больницы поставили цифровое оборудование для диагностики рака кожи

В больницы Московской области поставили современное оборудование для диагностики новообразований кожных покровов, в том числе и злокачественных.

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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава. Так, новый цифровой дерматоскоп позволяет создать «Паспорт кожи человека» и отслеживать динамику изменений новообразований: размер, цвет, форму. Уточняется, что подобное оборудование поставили в Солнечногорскую, Раменскую и Щёлковскую больницы. Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.