В подмосковные больницы поставили цифровое оборудование для диагностики рака кожи
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
Так, новый цифровой дерматоскоп позволяет создать «Паспорт кожи человека» и отслеживать динамику изменений новообразований: размер, цвет, форму.
Уточняется, что подобное оборудование поставили в Солнечногорскую, Раменскую и Щёлковскую больницы.
Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.